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Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года С 17 по 20 мая в Челябинске пройдет выставка «Уральская неделя моды и легкой промышленности» Рейтинг@Mail.ru

В рамках выставки Sport Casual Moscow будет организована экспозиция «Технологии Sport Casual»

06.05.2017  17:29

Впервые на выставке Sport Casual Moscow при поддержке Russian Outdoor Group будет представлена экспозиция «Технологии Sport Casual», сообщают организаторы.

Экспозиция «Технологии Sport Casual» будет включать презентации технологий, материалов и оборудования для производства спортивной повседневной и туристической одежды, предложения по аутсорсингу от российских фабрик, комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства в России.

Тематика новой экспозиции:

  • Ткани для спортивной и туристической одежды;
  • Утеплители, мембранные ткани;
  • Комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии;
  • Оборудование и комплектующие для безниточного производства;
  • Швейная фурнитура;
  • Фабрики - производители верхней одежды, трикотажа, джинсов, чулочно-носочных изделий по системе аутсорсинга.

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотография предоставлена организаторами.

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