Впервые на выставке Sport Casual Moscow при поддержке Russian Outdoor Group будет представлена экспозиция «Технологии Sport Casual», сообщают организаторы.

Экспозиция «Технологии Sport Casual» будет включать презентации технологий, материалов и оборудования для производства спортивной повседневной и туристической одежды, предложения по аутсорсингу от российских фабрик, комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства в России.

Тематика новой экспозиции:

Ткани для спортивной и туристической одежды;

Утеплители, мембранные ткани;

Комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии;

Оборудование и комплектующие для безниточного производства;

Швейная фурнитура;

Фабрики - производители верхней одежды, трикотажа, джинсов, чулочно-носочных изделий по системе аутсорсинга.

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотография предоставлена организаторами.