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В рамках выставки Sport Casual Moscow будет организована экспозиция «Технологии Sport Casual»
06.05.2017 17:29
Впервые на выставке Sport Casual Moscow при поддержке Russian Outdoor Group будет представлена экспозиция «Технологии Sport Casual», сообщают организаторы.
Экспозиция «Технологии Sport Casual» будет включать презентации технологий, материалов и оборудования для производства спортивной повседневной и туристической одежды, предложения по аутсорсингу от российских фабрик, комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства в России.
Тематика новой экспозиции:
Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.
Фотография предоставлена организаторами.
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