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В рамках выставки Sport Casual Moscow будет организована новая экспозиция российских производителей

06.04.2017  18:48

Летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года, сообщают организаторы.

В связи с ростом числа российских производителей-участников выставки и интересу к размещению заказов на отечественных фабриках, впервые на выставке при поддержке Russian Outdoor Group будет организована экспозиция, включающая презентации технологий, материалов и оборудования для производства спортивной повседневной и туристической одежды, предложения по аутсорсингу от российских фабрик, комплексные технологические решения для спортивной и outdoor индустрии. Экспозиция будет интересна производителям и экипировочных центрам, а также торговым сетям и брендам, не имеющим собственного производства в России.

Тематика новой экспозиции:

· Ткани для спортивной и туристической одежды;

· Утеплители; мембраны, мембранные ткани;

· Швейное, вязальное оборудование;

· Оборудование и комплектующие для безниточного производства;

· Швейная фурнитура;

· Фабрики - производители верхней одежды, трикотажа, джинсов, чулочно-носочных изделий по системе аутсорсинга.

В январе 2017 года в выставке-презентации Sport Casual Moscow приняли участие более 50 брендов из 15 стран – России, Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Финляндии, Чехии, Швеции, Шотландии, Японии. Выставку посетили более 300 профессионалов из 80 городов России и Казахстана.

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