Мероприятие, организованное Институтом отраслевого менеджмента РАНХиГС и компанией Real Profit Group, пройдет в рамках старта их совместного нового образовательного проекта, сообщает пресс-служба RPG.

Во встрече примут участие российский дизайнер одежды Даша Гаузер (Dasha Gauser), главный редактор «Коммерсантъ-Lifestyle» Евгений Тихонович, а также директор Real Profit Group и куратор проекта Андрей Якоби.

Мероприятие, приуроченное к запуску первого в России интенсивного курса дополнительного образования «Менеджмент в индустрии моды», познакомит гостей с главными особенностями самых интересных профессий в моде, журналистики и продюсирования. Известные и опытные специалисты поделятся собственным опытом, а также кратко расскажут о том, что войдет в программу их занятий в рамках курса, стартующего в марте.

Дизайнер Даша Гаузер является ярким примером того, как можно построить успешный бизнес в сфере моды, опираясь не на инвестиции, а на профессионализм, команду и талант. Более 10 лет ее именной бренд Dasha Gauser успешно продается во многих городах России, а показы коллекций являются одними из самых ярких на неделе моды Mersedes-Benz.

Евгений Тихонович — один из наиболее опытных в России fashion журналистов. Получив опыт в таких крупных изданиях как Elle, InStyle и GQ в качестве редактора, Евгений более трех лет возглавлял редакционную дирекцию популярного во всем мире проекта Мирославы Дума Buro247, с 2016 года является главным редактором медиа-проекта «Коммерсантъ-Lifestyle».

Андрей Якоби с 2009 года занимается проектами, связанными с развитием индустрии моды в России, организуя мероприятия и PR-кампании для дизайнеров и брендов одежды. За его плечами организация фестиваля коммерческой моды Flacon Fashion Festival, руководство пресс-офисом крупнейшей в индустрии выставки CPM, а также издание делового журнала Fashionograph и преподавательская практика.

Public-talk «Менеджмент в индустрии моды» состоится 15 февраля в 19:00 в 5 корпусе РАНХиГС на Проспекте Вернадского, 82 (аудитория 336, 3 эт.). Вход бесплатный при предварительной регистрации: www.mim-iom.timepad.ru.

Иллюстрация предоставлена организаторами.