12.07.2017 07:09

В России могут появиться государственные стандарты, фиксирующие все качественные характеристики драгоценных камней весом свыше одного карата, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Московского геммологического сертификационного центра при Пробирной палате Александра Тюненкова.

«Сейчас любая геммологическая лаборатория может зарегистрировать свою систему оценки, - заявил чиновник. - И выдавать сертификаты качества камней, основываясь на принятой системе. А так как нет единого ГОСТа, где были бы прописаны критерии оценки качества бриллиантов, доказать и обосновать факт завышения характеристик практически невозможно».

На сегодняшний день более 40% бриллиантов и изделий из них, представленных в ювелирных магазинах, не соответствуют заявленным в документах характеристикам. Более 20% мелких бриллиантов (весом до 0,29 карата) хоть и продаются как натуральные, на самом деле - искусственные. При этом, по данным ассоциации «Гильдия ювелиров России», ежегодно в розницу продают ювелирных изделий на сумму не менее чем 300 млрд рублей, а примерно 40% от этой суммы приходится на украшения с бриллиантами. Самый распространенный вид мошенничества - завышение в сертификатах показателей цвета и чистоты камней. Такие манипуляции чаще всего проделывают с крупными (свыше одного карата) и средними (от 0,30 до 0,99 карата) бриллиантами.