Выставка Fashion Illustration, проходившая с 15 по 22 мая, объединила экспозицию работ студентов, выпускников и преподавателей профильных кафедр вуза, ярмарку вакансий и стажировок, а также встречи и общение с потенциальными работодателями и практиками бизнеса и медиа-индустрии, сообщают организаторы.

Также в рамках выставки была организована насыщенная деловая программа, подготовленная порталом FashionEducation.ru, с участием экспертов рынка, глянцевых и интернет-СМИ, предприятий индустрии моды.

В выставке приняли активное участие: кафедра спецкомпозиции (завкафедрой Алибекова Марият Исмаиловна), кафедра «Искусство костюма и моды» (завкафедрой Козлова Татьяна Васильевна), кафедра графического дизайна и визуальных коммуникаций (завкафедрой Стор Ирина Николаевна).

Вручая дипломы участникам выставки, советник ректора Тишина Марина Викторовна отметила, что подобные мероприятия важны для вуза, чтобы показать уровень подготовки студентов для индустрии моды, и дать им возможность еще в процессе обучения успешно подготовиться к будущей карьере.

Круглый стол «Международное и деловое сотрудничество в индустрии моды» открыл деловую программу выставки 17 мая. В круглом столе приняли участие спикеры: Каримова Ирина, руководитель портала FashionEducation.ru и Школы Fashion Журналистики, куратор Студии дизайн-коммуникаций РГУ им. Косыгина; Анненкова Анна, руководитель сети бутиков Happy Collection, дистрибьютор брендов Missoni Home, Lalique Voyage de Parfumeur, Nina Ricci Maison, Blumarine home в России; Маракулин Юрий, Союз российских байеров. В ходе круглого стола спикеры поделились своим опытом взаимодействия и сотрудничества с разными странами, рассказали о тех качествах, которыми необходимо обладать молодому специалисту, чтобы успешно работать на международном уровне.

Тему карьеры и трудоустройства продолжила Елена Залесская, руководитель кадрового агентства «Модное бюро», специализирующегося на подборе кадров для fashion-индустрии. Она рассказала, как найти интересные вакансии, правильно составить резюме и сопроводительное письмо, и какие тренды в трудоустройстве существуют сейчас.

Лекция-дискуссия «Fashion Law: как защитить авторское право в индустрии моды», которую провела Анна Гейнеманн, практикующий юрист, автор книги Fashion Law in Russia, вызвала особый интерес у всех присутствующих – ведь эта тема особенно актуальна для всех, кто работает в творческой сфере, и не защищен в полной мере от копирования своих работ. Анна рассказала о том, какие существуют способы правовой охраны бренда, как правильно зарегистрировать товарный знак, и куда обращаться в случае его незаконного использования или копирования работ. Эту тему слушатели попросили обязательно продолжить на следующих встречах.

Завершил первый день деловой программы Public Talk «Журналистика в индустрии моды», в котором приняла участие Вера Иванова, главный редактор журнала «Модный магазин» (ИД «Аргументы и факты»). Она рассказала слушателям, какие кадры востребованы в масс-медиа, и как дизайнеру стать интересным для СМИ.

19 мая состоялась лекция «Fashion Illustration в рекламе», которую провела Н.А. Архипова (РГУ им. А.Н. Косыгина). В этот же день к студентам приехала главный редактор сети журналов Fashion Collection Марина Дэмченко. Пообщавшись с ребятами и посмотрев работы студентов и выпускников, Марина выбрала несколько человек, которые смогут пройти стажировку в редакции журнала, и сказала напутственные слова всем участникам выставки. «Не бойтесь много работать, развивайтесь и самосовершенствуйтесь!», - так завершила она свое выступление.

В завершение деловой программы выставки все собравшиеся смогли принять участие в экскурсии по вузу, посетить знаменитый «Шерстяной цех» (корпус №4) и креативное пространство Mediapride, где проходят увлекательные мастер-классы и фотосессии.

Участники выставки Fashion Illustration-2017 также получили приглашение от Анны Анненковой (Happy Collection) посетить их пространство в Галерее «Модный сезон» 29 мая, и обсудить формат стажировок и сотрудничества. Также свое предложение по стажировкам готовится сделать одна из ведущих российских компаний-производителей текстиля для дома и интерьера. Союз российских байеров готов продолжить сотрудничество и представить работы студентов на одной из международных выставок в конце этого года, и продолжить формат участия в выставках и мероприятиях вуза.

Мероприятие прошло при поддержке портала FashionEducation.ru, Студии дизайн-коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина и Школы Fashion Журналистики. Куратор выставки – Архипова Н.А., куратор деловой программы – Каримова И.Ю.

Фотографии предоставлены организаторами.