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В Риге открылся магазин дизайнерской одежды «в амстердамском стиле»
22.12.2016 23:13
Открытие магазина современной одежды городского стиля Public
в латвийской столице состоялось 16 декабря, сообщается в пост-релизе компании.
«Амстердам – это истинное вдохновения для дизайнеров и город, который в моем понимании является абсолютной фешн-столицей. Я много путешествую, поэтому мне есть с чем сравнивать. Культура и особенности стиля жизни Амстердама, умение местных жителей совмещать в одном образе несовместимые вещи и при этом выглядеть стильно и непринужденно, – все это послужило вдохновением для открытия магазина модной одежды здесь, в Риге. Наше основное направление – это одежда «по-амстердамски», созданная преимущественно голландскими дизайнерами такими как Daily Paper, Filling Pieces, Zumo и другие», - рассказала владелица магазина Public Лиене Гринберга. Стоит отметить, что помимо голландских дизайнеров в магазине представлены изделия от всемирно известных брендов, среди которых Ralph Lauren, Hugo Boss, Waven, Sixth June и другие.
В магазине Public представлена также коллекция маек под собственным брендом, разработанная дизайнерами компании из хлопка с индивидуальными принтами. Со слов хозяйки магазина, в обозримом будущем коллекцию маек Public дополнят другие элементы гардероба.
«Слоганом нашего магазина является фраза «Public makes image», что в переводе означает «Публика создает имидж». Подобный слоган вполне оправдан, так как представленная в бутике одежда – это воплощение урбанистического стиля, основа которого – практичные и комфортные дизайнерские вещи для города. Любой желающий, будь то ребенок, женщина или мужчина, сможет подобать себе комплект одежды, в зависимости от индивидуальных желаний и предпочтений», - подвела итоги Лиене Гринберга.
Магазин Public находится по адресу ул. Бривибас 57. По будням магазин открыт с 11:00 до 20:00, по субботам – с 11:00 до 17:00, по воскресеньям – выходной.
Фотография предоставлена компанией.
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