Открытие магазина современной одежды городского стиля Public в латвийской столице состоялось 16 декабря, сообщается в пост-релизе компании.



В основу концепции открывшегося магазина легли особенности стиля амстердамцев – свободный крой, кожаные штаны и куртки, умелое сочетание джинсов с классическими формами, а также своевольная игра с цветом и фактурами. Ассортимент бутика Public включает в себя не только разносезонную одежду, начиная от маек и шорт, заканчивая зимними куртками, джемперами и джинсами, но также обувь Converse, Asics, Vans и аксессуары – шарфы и шапки. Кроме этого, у представительниц прекрасного пола теперь есть возможность в Риге приобрести нижнее белье без швов от французского бренда Sucre Soleil.

«Амстердам – это истинное вдохновения для дизайнеров и город, который в моем понимании является абсолютной фешн-столицей. Я много путешествую, поэтому мне есть с чем сравнивать. Культура и особенности стиля жизни Амстердама, умение местных жителей совмещать в одном образе несовместимые вещи и при этом выглядеть стильно и непринужденно, – все это послужило вдохновением для открытия магазина модной одежды здесь, в Риге. Наше основное направление – это одежда «по-амстердамски», созданная преимущественно голландскими дизайнерами такими как Daily Paper, Filling Pieces, Zumo и другие», - рассказала владелица магазина Public Лиене Гринберга. Стоит отметить, что помимо голландских дизайнеров в магазине представлены изделия от всемирно известных брендов, среди которых Ralph Lauren, Hugo Boss, Waven, Sixth June и другие.В магазине Public представлена также коллекция маек под собственным брендом, разработанная дизайнерами компании из хлопка с индивидуальными принтами. Со слов хозяйки магазина, в обозримом будущем коллекцию маек Public дополнят другие элементы гардероба.«Слоганом нашего магазина является фраза «Public makes image», что в переводе означает «Публика создает имидж». Подобный слоган вполне оправдан, так как представленная в бутике одежда – это воплощение урбанистического стиля, основа которого – практичные и комфортные дизайнерские вещи для города. Любой желающий, будь то ребенок, женщина или мужчина, сможет подобать себе комплект одежды, в зависимости от индивидуальных желаний и предпочтений», - подвела итоги Лиене Гринберга.Магазин Public находится по адресу ул. Бривибас 57. По будням магазин открыт с 11:00 до 20:00, по субботам – с 11:00 до 17:00, по воскресеньям – выходной.

Фотография предоставлена компанией.