02.08.2017 21:14

Девятая выставка историка моды Александра Васильева, посвященная детской одежде, представлена в рижском Музее декоративного искусства и дизайна, пишет Sputnik.

С 3 августа по 1 октября в Музее декоративного искусства и дизайна Риги будет открыта для посещения выставка «Детский мир. 18-20 века». Подготовкой экспозиции занимался историк моды Александр Васильев.

Выставка позволяет проследить, как менялась детская одежда последние три века. Отмечается, что в Европе сохранилось мало экземпляров, годных для демонстрации. Большинство экспонатов родом из США, Великобритании и Швеции.

Руководитель Музея декоративного искусства и дизайна Инесе Барановска рассказала, что на выставке представлены вещи и предметы известных латвийцев. Например, дочери Романа Суты и Александры Бельцовой — Татьяны.

Отдельный сектор отведен популярному рижскому магазину «Детский мир». Можно ознакомиться с эскизами витрины от Андрианса Пабианса, фотографиями здания и одеждой из него.