|
|
В Риге состоится третий международный форум индустрии нижнего белья
05.10.2017 18:07
Lingerie Industry Forum in Latvia пройдет в гостинице Radisson Blu Hotel Latvija в рамках предстоящей рижской Недели моды, сообщают организаторы.
С 25 по 26 октября уже третий год подряд в Латвии соберутся профессионалы индустрии нижнего белья из Европы и России – производители, закупщики и представители СМИ – чтобы поучаствовать в форуме, узнать об актуальных событиях и последних тенденциях отрасли, наладить связи с латвийскими производителями на бирже контактов и ознакомиться с новейшими коллекциями нижнего белья латвийских брендов на модном показе.
Целью форума является привлечение внимания международных профессионалов индустрии нижнего белья к латвийским производителям.
В программу форума входят презентации коллекций латвийских производителей нижнего белья, лекции и дискуссии на тему тенденций и актуальных вопросов на рынке. Местные и зарубежные производители смогут наладить новые контакты и укрепить уже имеющиеся связи на бирже контактов закупщиков.
Местные предприятия отрасли на третьем международном форуме индустрии нижнего белья смогут представить себя на международном рынке, а приглашенные зарубежные специалисты и закупщики – познакомиться с брендами и узнать о возможностях производства нижнего белья в одном из крупнейших кластеров производителей нижнего белья в Европе.
В показе коллекций
белья форума примут участие 12 латвийских брендов: Lauma
Lingerie, Rosme, V.O.V.A, Grācija-RIM, Stefi
L, Nikol
Djumon, VIPA, Regina
N, Flash
You and Me, Glora, Orhideja и Effect. В целом в форуме
примут участие более 30 производителей нижнего белья из Латвии и более 60
закупщиков из таких стран как Великобритания, Германия, Франция, Италия,
Россия, Украина, Польша, Азербайджан, Эстония, Финляндия и США.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте