28.04.2017 21:34

ТМ Forward представила коллекцию весенне-летнего сезона в яхт-клубе River Club Moscow, сообщает пресс-служба компании.

Новая коллекция ТМ Forward была представлена 23 апреля в яхт-клубе River Club Moscow. Гости увидели модели спортивной одежды весенне-летнего сезона. Показ прошел в рамках празднования двухлетия команды «Звездный Десант».

В ходе вечера ТМ Forward организовала беспроигрышную лотерею, обеспечив всех участников призами.

Команда «Звездный Десант» - группа спортсменов, актеров, ведущих и других известных людей, подающих своим здоровым образом жизни пример.









Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании.