Новая выставка, открытие которой состоится 25 октября, посвящена истории дома моды Christian Dior и 70-летию знаменитой коллекции New Look, сообщают организаторы.

Посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов из коллекции Александра Васильева – это и работы самого Диора, и наряды созданные его последователями во главе дома Christian Dior (Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре), наряды 40-х годов, работы других влиятельных домов моды 50-х годов, например, Pierre Balmain, Jacques Fath, а также элегантные аксессуары.

Выставка «Диор» позволит получить яркое представление о модных тенденциях второй половины 20 века и понять важную роль Диора, часто называемого «диктатором моды»и «булавочным тираном», в формировании этих тенденций. Посетители выставки смогут посредством экспонатов увидеть перемены, происходившие в моде в конце 40-х и в начале 50-х годов, понять источники вдохновения Кристиана Диора и его путь от работы в доме моды Робера Пиге до художественного руководителя целой империи моды, оценить, как знаменитый «стиль Диора» и превосходное чувство формы, «архитектуры» наряда, присущее Диору, стало лейтмотивом в работе дома моды Christian Dior и после Диора.

Выставка «Диор» в Музее моды в Риге будет работать шесть месяцев. Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева (одна из трех самых больших частных коллекций костюма и аксессуаров, насчитывает более 60 тысяч предметов) будут дополнять уникальные видео и аудиоматериалы. В рамках выставки пройдут лекции, позволяющие узнать больше о Кристиане Диоре и его доме моды.

Музей моды был открыт осенью 2016 года в Риге, на улице Грециниеку 24. Этот частный музей создан архитектором Натальей Музычкиной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева. В тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно не только посмотреть наряды и аксессуары, но и проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков. Выставка, посвященная дому моды Christian Dior, является уже третьей выставкой музея в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева: в музее проходила выставка «Элегантность 30-х», до середины октября проходит выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай».

Фотография предоставлена организаторами.