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В Рязани открылся первый магазин сети «Модный школьник»

27.07.2017  11:40

В преддверии нового учебного года в рязанском торговом центре «М5 Молл» открылся специализированный магазин школьной формы для мальчиков «Модный школьник», сообщает пресс-служба ТРЦ.

«Модный школьник» в «М5 Молл» – один из фирменных магазинов фабрики-производителя школьной формы для мальчиков под торговой маркой Meyberg. Компания «одевает» российских ребят уже на протяжении 12 лет.

Ассортимент магазина «Модный школьник» не ограничивается только формой: в продаже также классические рубашки, галстуки, обувь, ремни. Кроме того, в отделе представлен большой выбор трикотажных жилетов, пуловеров, спортивных костюмов, джинсов, клубных пиджаков, джемперов, нижнего белья, ремней и бабочек. В осенне-зимний период в «Модном школьнике» можно будет подобрать куртки и пальто, обувь для холодного сезона, шапки, шарфы, перчатки и многое другое.

Магазин «Модный школьник» расположен в ТРЦ «М5 Молл» у входа №1 (рядом с «Белым медвежонком»). Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

ТРЦ «M5 Молл» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв. м., в которую входит торговая площадь – 66 500 кв.м. и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие. Зона обслуживания торгово-развлекательного центра «М5 Молл» охватывает более 40% населения Рязани и Рязанской области.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «М5 Молл».

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