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В Рязани предлагают бесплатное обучение профессии швеи

14.03.2017  23:49

Из-за большой востребованности на производстве швей в Рязани готовы обучить бесплатно, сообщает пресс-служба Министерства труда и занятости населения области.

Более 2,3 тыс. вакансий на профессию швея открыто в Рязанской области. Работники этой специальности требуются на предприятия легкой промышленности, мебельного производства, в ателье и др. Указанная в объявлениях заработная плата начинается от 15 тыс. рублей.

Государственная служба занятости населения Рязанской области предлагает безработным жителям бесплатно получить соответствующее образование. Краткосрочные курсы по специальности швея длятся около 2 месяцев. После их завершения, обучившимся помогут найти подходящую работу.

Всю необходимую информацию можно получить, обратившись в службу занятости населения по месту жительства.

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