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В Рязани прошел конкурс на звание лучшей швеи среди детей с интеллектуальной недостаточностью

05.05.2017  00:32

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации швея прошел в Рязани среди детей с интеллектуальной недостаточностью, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В конце апреля в Рязани прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «швея». Состязание состоялось на базе школы №23 и было рассчитано на детей с интеллектуальной недостаточностью. Одиннадцать участников представляли семь образовательных организаций.

Конкурс включал теоретическую и практическую части, кроме того, событие сопровождалось мастер-классами, показом одежды и выставкой поделок.

Победителями конкурса стали: А. Дмитриенко – 1 место, В. Солнышкина – 2 место, О. Семина – 3 место. Жюри также отметило Н. Самодурову, выполнившую практическую часть на высоком профессиональном уровне.

Победители награждены медалями и памятными подарками, а все участники отмечены грамотами и сувенирами. 

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