29.03.2017 07:16

В Кораблинском районе Рязанской области полностью заморожено строительство текстильного кластера. Как сообщает агентство RZN.info со ссылкой на заявление врио рязанского губернатора Николая Любимова, это объясняется введенными в отношении России западных санкций.

Из-за санкций, отметил глава региона, значительно подорожали оборудование и ткани, а инвестор лишился доступа к дешевым кредитам. При этом Николай Любимов подчеркнул, что речь идет не об отмене проекта, а о временной его приостановке.

Ссоглашение о создании на базе Кораблинской текстильной мануфактуры нового предприятия подписали в октябре 2014 года. Одна из сторон — Национальная инвестиционно-финансовая корпорация. Вложения оценивались в 1 млрд рублей.



