11.08.2017 07:01

Как говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на исследование Роскачества, доля некачественной школьной формы в РФ в 2017 году снизилась.

«В 2017 году эксперты провели исследования 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста. Результаты исследования подтвердили снижение доли некачественной продукции: нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы», - говорится в сообщении.

При этом самой распространенной проблемой товаров легкой промышленности остается несоответствие фактического состава изделия, которое заявлено на маркировке. «В исследовании 2017 года эксперты зафиксировали отклонения от заявленного состава ткани в 23 образцах из 75. В частности, ткань некоторых сарафанов совсем не содержала шерсти, хотя этикетки товаров говорили о ее наличии», - говорится в исследовании.

Как отметили в ведомстве, в общей сложности была исследована продукция 75 брендов из Китая, Белоруссии и 15 регионов России. Одежду для обучающихся изучали по 58 параметрам, в том числе, на наличие токсичных веществ, устойчивости к окрашиванию, способности ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу. Кроме того, для оценки потребительских характеристик изделий Роскачество проверило разрывную нагрузку ткани, ее стойкость ко сминанию, свойство образовывать катышки, изменять размеры после стирки и качество пошива.