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В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки

20.01.2017  07:15

В России будет создан крупнейший частный экспресс-оператор на рынке курьерской и экспресс-доставки. С этой целью два игрока сектора DPD в России и SPSR Express намерены соединить свой бизнес, говорится в сообщении компаний.

После получения одобрения ФАС и завершения сделки, объединенная компания станет крупнейшим федеральным экспресс-оператором с разветвленной инфраструктурой, компетенциями во всех сферах логистики, командой экспертов и профессионалов и широким спектром услуг.

Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается в I квартале 2017 года. Клиенты продолжат взаимодействовать с каждой компанией в обычном режиме и получать услуги в соответствии с текущими условиями сотрудничества и высокими стандартами качества. На первом этапе, до образования единой компании DPD и SPSR Express продолжат работать под своими брендами.

GeoPost будет владеть мажоритарным пакетом акций объединенного бизнеса, Elbrus Capital – крупным миноритарным пакетом. Остальные акции будут принадлежать менеджменту компании.

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