08.02.2017 07:16

Минпромторг поддержал изменения в статью 21 ФЗ «О техническом регулировании», которые касаются введения разрешительного порядка регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации.

Как говорится в сообщении министерства, изменения были предложены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Как сообщил первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин, в настоящее время предложения, подготовленные в рамках реализации инициативы, уже направлены во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для согласования.

«Необходимость установления правовых механизмов функционирования систем добровольной сертификации назрела давно. Она продиктована потребностью рынка. Их принятие позволит увеличить присутствие на рынке добросовестных участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал предлагаемые изменения Глеб Никитин.

Изменения также предполагают, что новый порядок будет предусматривать постоянный мониторинг за деятельностью систем добровольной сертификации. В случае выявления каких-либо нарушений Росстандарт будет наделен правом исключения системы добровольной сертификации из единого реестра.

Проектируемыми нормами предполагается повышение открытости сведений о системах добровольной сертификации, обязательное публичное раскрытие информации о них. В частности, они определяют требования по раскрытию информации об их функционировании.