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В России может быть введен запрет на возврат швейных и трикотажных изделий, купленных в интернете
12.12.2016 07:19
Парфюмерно-косметические товары, текстиль, швейные и трикотажные изделия, изделия из драгоценных металлов, а также ряд других товаров, приобретенных в интернете, могут запретить к возврату продавцу. Соответствующий законопроект разместило Министерство экономического развития на едином портале правовой информации.
Как напоминает агентство ТАСС, в частности, предлагается запретить возврат товаров, включенных в перечень «непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный правительством РФ».
Общественное обсуждение законопроекта завершится 19 декабря.
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