12.12.2016 07:19

Парфюмерно-косметические товары, текстиль, швейные и трикотажные изделия, изделия из драгоценных металлов, а также ряд других товаров, приобретенных в интернете, могут запретить к возврату продавцу. Соответствующий законопроект разместило Министерство экономического развития на едином портале правовой информации.

Как напоминает агентство ТАСС, в частности, предлагается запретить возврат товаров, включенных в перечень «непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный правительством РФ».

Общественное обсуждение законопроекта завершится 19 декабря.