16.12.2016 07:18

Необходимо разработать «дорожную карту» по развитию химической отрасли для текстильной промышленности, заявила на заседании РСПП представитель ведомства Ирина Иванова.

Разработкой документа займется Минпромторг, отметила чиновница, напомнив, что поручение по обеспечению всех предприятий текстильной промышленности химическим сырьем, в частности волокнами и нитями, было дано президентом РФ.

Часть проектов данной отрасли уже вошли в проект «дорожной карты» по развитию малотоннажной химии, в план импортозамещения в химпроме, напоминают в агентстве Rupec.

РСПП готова оказывать поддержку как новым, так и действующим производителям химпродукции. В числе инструментов поддержки — субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на инвестпроекты.