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В России может появиться собственная сеть AliExpress

21.07.2017  07:03

Китайский ритейлер AliExpress начал переговоры о развитии в России собственной сети, чтобы значительно увеличить свое присутствие в российском оффлайне.

Как сообщает РБК, китайский холдинг начал переговоры об открытии шоу-румов в салонах «ВымпелКома», работающих под брендом «Билайн».

Согласно данным издания, переговоры ведутся о размещении павильонов AliExpress в сотовой рознице оператора, причем как в салонах, работающих под брендом «Билайн» в больших городах (сеть насчитывает более 3,7 тыс. салонов), так и в салонах «Евросети», которые в ближайшее время ему перейдут.

«Сейчас AliExpress анализирует локации «ВымпелКома» по всем крупнейшим российским городам, где может стать субарендатором, — рассказывает собеседник РБК. — Кроме того, стороны допускают совместный выбор уже новых локаций, когда с самого начала помещение будет разделено на двух операторов».

Финальное количество точек, которое получит AliExpress, будет определено ближе к осени — AliExpress интересуют только «центральные локации». Инвестиции в открытие одного салона составляют около 2–3 млн руб. без учета аренды.
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