02.08.2017 07:12

В Минпромторге состоялось межведомственное совещание с участием представителей предприятий легпрома, по развития льняного комплекса России. Как считают участники сектора, России катастрофически не хватает льна для предприятий-производителей льняных тканей.

В частности, говорится в сообщении Союзлегпрома, потребность легпрома РФ в качественном льноволокне, по данным компании «Тверская АПК», сосредоточено, главным образом, в выпуске домашнего текстиля, нетканых материалов и технических тканей. Но «ни одна из этих позиций не удовлетворена по снабжению сырьем ввиду тотального недофинансирования процесса льновозделывания».

Это, в свою очередь, ведёт к растущим издержкам в льноводстве и переработке долгунца. А следствие этого - мало-, а то неконкурентоспособные цены в сравнении с белорусской льнопродукцией.К тому же, в льнокомплексе сохраняются неравные конкурентные условия в рамках Союзного государства: точнее, в РФ - в отличие от Белоруссии - продолжает снижаться фактический уровень прямой и косвенной господдержки льнокомплекса. Частично это обусловлено условиями членства РФ в ВТО.

Пожалуй, главная «иллюстрация» такого положения, что отмечалось на совещании, - одинаковые к настоящему времени площади подо льном-долгунцом в Белоруссии и РФ, при более высокой его товарной урожайности в Белоруссии. По данным ФГБУ «Агентство Лен» и ряда профильных предприятий, совокупная господдержка льнокомплекса, в расчете на 1 га посевов, в РФ в 2016-м составила 200 долларов, а в Белоруссии - 1 тыс. долл.: больше чем в регионе ЕС (800 долл.). Тот же уровень диспропорций сохраняется в текущем году. Господдержка для производства льноволокна должного качества в РФ, в соответствии с внутренним на него спросом, требуется в 20 тыс. руб./1 га. Против «символических» 5 - 6 тыс. руб./га за 2016-2017 гг.

По оценке главы Союзлегпрома Андрея Разбродина, «с точки зрения конечного производства текстильной продукции, потребление льна в России невысокое. До революции Россия делала грубый лен и, соответственно, поставляла в другие страны в больших объемах морские канаты, веревки, сети и т.п. продукцию.

Коротковолокнистый лен в основном произрастает в России. В Белоруссии же произрастает преимущественно длинноволокнистый лен. Так что вполне возможно оптимальное разделение труда в этом сегменте экономики Союзного государства. Но, по данным главы Союзлегпрома, до сих пор нет баланса спроса-предложения по льнопродукции в этом государстве, «несмотря на многочисленные проекты, а больше - разговоры по кооперации в льняном комплексе. На мой взгляд, в этой сфере иногда нам невыгодно строить своё, а выгоднее кооперироваться с Белоруссией».

По итогам совещания принято решение





- департаменту развития внутренней торговли, легпрома и легализации оборота продукции Минпромторга совместно с заинтересованными ассоциациями и предприятиями, подготовить к 15 августа с.г. ТЭО «в части оценки введения механизма ежегодной господдержки в 200 млн руб. предприятий, выпускающих продукцию из льноволокна»;

- департаменту растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза к тому же сроку подготовить ТЭО «в части оценки увеличения господдержки развития льноводства в РФ до 20 тыс. руб./га. С учетом затрат на техническое перевооружение, семеноводство, удобрения и пр. И просчитать мультипликативный эффект от указанного увеличения господдержки».

Упомянутые и смежные вопросы льняного комплекса, как сказано в протоколе совещания, планируется рассмотреть на предстоящем в августе под председательством РФ В.Путина, совещании по проблемам российского легпрома.