29.12.2016 21:37

В Орле начал работу первый фирменный магазин «Свитанак», сообщает пресс-служба компании.

В понедельник, 19 декабря, состоялось открытие фирменного магазина белорусской марки «Свитанак» в Орле. Ранее компания не была представлена в этом городе. Торговая точка расположилась по адресу ЦУМ, пл.Мира, 1 (1 этаж, новый корпус).









«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.

Фотографии с сайта компании.