19.12.2016 07:14

Корпорация МСП предоставила гарантию на 25 млн рублей компании «Ортомода». Деньги будут направлены на создание высокотехнологичного производства ортопедической обуви.

Благодаря гарантийному обеспечению компания получила льготный заем Фонда развития промышленности под 5% годовых на сумму 51 млн рублей. Общий бюджет инвестпроекта составляет 147 млн рублей.

«Сейчас объем импорта ортопедической обуви на российском рынке составляет более 70%. Благодаря займу ФРП, который обеспечен гарантией Корпорации МСП, компания к 2023 году планирует значительно потеснить иностранных производителей и занять существенную долю российского рынка, увеличив годовой выпуск продукции с 60 до 200 тысяч пар ортопедической обуви», — отметил директора Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров.

Новая производственная линия обеспечит выпуск широкой модельной линейки современной ортопедической обуви по индивидуальным заказам как для обычных покупателей, так и для людей с ограниченными возможностями. Использование нового оборудования позволит повысить скорость выпуска продукции и снизить стоимость производства. На предприятии будет создано свыше 60 новых рабочих мест.

В рамках проекта будет приобретено современное оборудование с использованием технологий 3D сканирования стопы. Благодаря этому компания сможет производить ортопедическую обувь, максимально точно учитывающую индивидуальные анатомические особенности потребителя.

Компания «Ортомода» основана в 2001 году и является одним из крупнейших отечественных изготовителей ортопедической обуви и единственным предприятием по индивидуальному изготовлению адаптивной одежды для людей с инвалидностью в России.