17.05.2017 07:09

В Минпромторге прошло обсуждение перспектив развития парфюмерно-косметической промышленности и подходов к созданию отраслевой стратегии. Как говорится в сообщении министерства, в мероприятии принял участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также представители департаментов Минпромторга и крупнейших предприятий отрасли.

В ходе дискуссии участниками консолидировано была признана необходимость системной работы по развитию отрасли, как в части производства востребованной конечной продукции, так и в части обеспечения парфюмерно-косметической промышленности как внутри страны, так и на внешних рынках российским сырьем требуемого качества.

По мнению участников совещания, государственная поддержка должна быть связана с поддержкой НИОКР и экспорта, усовершенствованием налогового регулирования и стандартизации, подготовкой квалифицированных кадров, а также снижением импортозависимости в части производства профильного оборудования и упаковки.

По итогам совещания было принято решение сформировать межведомственную рабочую группу и поручить ей подготовку итогового документа Стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности в Российской Федерации.