3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ России создали программу, помогающую подбирать одежду
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Конкурс-рейтинг российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детства» в 2017 г. RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В России создали программу, помогающую подбирать одежду

03.08.2017  07:16

Стартап Sarafan привлек более 13 млн руб. инвестиций. Его владельцы Андрей Корхов и Алексей Архипенко научили нейросеть распознавать одежду на фото и подбирать аналоги, пишет РБК. 

Sarafan — технология, которая распознает предметы одежды на картинках и находит схожие наряды в интернет-магазинах. На одной стороне системы продавцы, на другой — блогеры. Программа анализирует изображения, например селфи, и предлагает похожие вещи в партнерских магазинах.

Магазины, таким образом, получают новых покупателей, блогеры — оплату за переход подписчика на страницу бренда, а сам сервис — комиссию. За первые два месяца работы к системе подключились десять магазинов и 250 блогеров, ежемесячная выручка достигла 2 млн руб.

У небольших блогеров выходов на рекламодателей не так много. Именно на них и решил сделать ставку Sarafan. «Мы сотрудничаем с обычными людьми — молодыми мамами, начинающими моделями, студентками, — говорит Корхов. — Как правило, на такие аккаунты подписаны реальные люди, которым интересен стиль их авторов». 


Просмотров: 77
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1348 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте