02.08.2017 07:19

Министерство труда и социальной защиты утвердило правила по охране труда при проведении работ в легкой промышленности.

Правила устанавливают нормативные требования охраны труда при производстве тканей, одежды, трикотажа, обуви и прочей продукции легкой промышленности.

Документ вступает в силу через три месяца после публикации, ознакомиться с полным перечнем требований можно на сайте Минтруда.

Как говорится в сообщении министерства, соблюдение установленных правил охраны труда обязательно для всех работодателей, включая индивидуальных предпринимателей. Надзор за соблюдением требований осуществляет Роструд.