11.05.2017 06:49

Согласно данным Минфина, за два первых месяца 2017 года производство золота в РФ снизилось на 7%, тогда как производство серебра упало на 2,4% (на 3,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Так, производство золота в России за январь-февраль 2017 года составило 31,01 тонн (2016 – 33,25 тонн), в том числе: добычного золота – 23,76 тонн (2016 – 24,56 тонн), попутного – 2,69 тонны (2016 – 2,198 тонн), вторичного – 4,55 тонн (2016 – 6,49 тонн).

Производство серебра в России за январь-февраль 2017 года составило 133,91 тонн (2016 – 137,24 тонны), в том числе добычного – 60,43 тонн (2016 – 71,32 тонны), попутного – 48,05 тонны (2016 – 41,06 тонн), вторичного – 25,43 тонн (2016 – 24,86 тонн).

По данным Минфина, производство золота в России за 2016 год составило 288,5 тонны (- 0,3% по сравнению с предыдущим годом).