14.07.2017 23:14

На вакансии гладильщика, раскройщика, бригадира, оператора-механика вязального оборудования, швеи, кеттельщика и оператора вязального оборудования в Россию приглашают молодых мужчин из Узбекистана, сообщает ресурс «Новости Узбекистана».

В России по-прежнему востребованы работники из Узбекистана. Агентство по вопросам внешней трудовой миграции вместе с Ассоциацией по правовому содействию трудовым мигрантам опубликовали список вакансий, согласно которому есть места для гладильщиков, раскройщиков, бригадиров, операторов-механиков вязального оборудования, швей, кеттельщиков и операторов вязального оборудования.

Кандидаты должны входить в возрастную группу от 22 до 35 лет, знать русский язык и иметь опыт работы на фабрике. Им обещают зарплату от 500 долларов при графике работы 6 дней в неделю по 12 часов день/ночь.

От бригадиров требуется среднее специальное образование по специальности «технолог швейных изделий», опыт работы на фабрике в 5 лет и знание технологии изготовление швейных изделий «костюмно-плательной группы».





При трудоустройстве работодатель оплачивает проживание или предоставляет общежитие, а работник платит за получение патента и дорогу в Россию.



