22.12.2016 22:38

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону прошел круглый стол представителей ювелирного бизнеса, пробирного надзора и Росфинмониторинга, пишет портал «Ювелир.Info».

Данное мероприятие прошло в рамках XXI оптово-розничной ювелирной выставки «Эксклюзив». Организатором выступила «Гильдия ювелиров Юга России».

За круглым столом обсуждались следующие темы:

1. Требования к исходному сырью при производстве ювелирной продукции из драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Необходимость клеймения серебряной продукции весом до 3-х грамм и особенности ее продажи.

3. Интернет торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Аффинаж и производство ювелирных изделий из давальческого сырья.

Дополнительно, представитель Росфинмониторинга Наталья Фильчакова рассказала об актуальных проблемах по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, а также о требованиях законодательства. Представители Донской ГИПН и МРУ Росфинмониторинга проинформировали участников круглого стола о вступивших в силу изменениях в Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 года № 41-ФЗ и Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.