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В Ростовской области построят фабрику текстильных и махровых изделий

28.02.2017  01:39

В строительство фабрики по производству текстильных и махровых изделий в Ростовской области вложат 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального агентства инвестиционного развития.

Сумму в 1,1 млрд рублей выделила компания «Рапира» на строительство в Донецке Ростовской области фабрики по выпуску текстильных и махровых изделий. Соглашение об этом на инвестиционном форуме в Сочи подписали губернатор Василий Голубев и руководитель проекта Валерий Черных. Строительство предприятия будет производиться в партнерстве с «Донецкой текстильной компанией» и компанией «Фурелла».

В рамках проекта планируется создать ткацкое, отделочное и швейное производства, что обеспечит свыше 200 рабочих мест.

«Проект «Рапира» локализован на месте заброшенной территории хлопкопрядильной фабрики и фактически открывает новую страницу в развитии традиционной для Донецка легкой промышленности. Импортозамещающая продукция будущей фабрики предназначена в первую очередь для российских компаний, но планируется также экспорт в целый ряд европейских стран», - рассказал генеральный директор агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Проект включен в «губернаторскую сотню» приоритетных инвестиционных инициатив донского региона.

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