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В Ростовской области у предпринимателя конфискована меховая продукция на 2 млн рублей
20.04.2017 23:50
В Шахтах Ростовской области за отсутствие маркировки у предпринимателя конфисковали 45 шуб, сообщает пресс-служба управления регионального Роспотребнадзора.
В результате проверки управления Роспотребнадзора Ростовской области в Шахтах установлен факт продажи индивидуальным предпринимателем меховой продукции без маркировки. Это нарушает постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 №787.
В результате у предпринимателя конфискованы 45 шуб на сумму более 2 млн руб.
Материалы дела переданы в суд и в следственные органы для возбуждения уголовного дела.
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