03.03.2017 22:51

Ямальские таможенники за неделю задержали в Салехарде 79 меховых изделий, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Проверка торговых точек, реализующих меховые изделия в Салехарде, выявила ряд нарушений. Таможенники обнаружили 79 шуб из меха норки и бобра, 20 из которых имели несоответствие в маркировке, а 59 могли быть ввезены на территорию России незаконно. Страна происхождения продукции – Китай.

В настоящий момент на товары наложен арест. Ведется проверка законности их перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. По предварительной оценке, стоимость шуб превышает 600 тыс. рублей.

Отмечается, что за год ямальскими таможенниками арестовано 212 меховых изделий. В федеральный бюджет перечислено 3,4 млн рублей.