Дом моды Henderson запускает новый сервис по индивидуальному пошиву костюмов и пиджаков Su Misura, сообщается в пресс-релизе компании.

Как отмечают представители, модного дома, цель запуска этого проекта – привести индивидуальный пошив в торговые центры. В ближайшие три года компания сосредоточится на развитии этой услуги по всей стране.

С января 2013 года музыканты камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством маэстро Владимира Спивакова исполняют шедевры великих композиторов, выступая в одежде из эксклюзивной коллекции костюмов Henderson, созданных специально для музыкантов по их индивидуальным меркам. Теперь услуга Su Misura стала доступна всем покупателям бренда.

Индивидуальный пошив костюмов и пиджаков Henderson Su Misura дает покупателю возможность выбора из более чем 3 000 материалов фабрик Италии и Великобритании, в том числе из материалов шерстяных тканей фабрики REDA, которая пользуется неизменной популярностью у покупателей салонов Henderson по всей России. В 2017 году дизайнеры Henderson совместно с REDA отобрали специальную коллекцию тканей для индивидуального пошива костюмов Su Misura. Эксклюзивно для Henderson часть тканей имеет специальную водо- и грязеотталкивающую обработку Dry Sense.

Услуга индивидуального пошива костюмов и пиджаков Henderson Su Misura уже доступна в столичном ТРК «Авиапарк».

ГК «Нenderson-Россия» основана в 1993 году. Торговая марка создана польским производителем одежды LPPS.A. В 2003 году эта компания переуступила права на бренд Нenderson России. В нашей стране создается собственное подразделение дизайна и развития торговой марки. Разрабатывается и запускается линейка, представляющая одежду в стиле casual — Hayas. Сегодня Henderson присутствует в 159 крупнейших торговых центрах, расположенных в 55 городах России.

Фотография предоставлена компанией.