В Самаре открылся четвертый собственный магазин Sela

Открытие нового магазина Sela площадью 420,67 кв. м. состоялось 27 февраля в самарском торговом центре «Амбар», сообщает компания.

До этого в городе находилось три собственных магазина Sela – в ТЦ «Вива Лэнд», ТЦ «Мега» и в ТЦ «Аврора Молл».

В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Ростове-на-Дону, Ивантеевке, Челябинске, Воронеже и Екатеринбурге.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.