19.01.2017 22:30

Меховые изделия с признаками контрфактности, в количестве 167 штук, изъяты из торгового центра на Балканской площади, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция Санкт-Петербурга пресекла реализацию контрафактной продукции. В одном из магазинов торгового центра на Балканской площади сотрудниками правоохранительных органов были выявлены меховые изделия с чужими товарными знаками. Всего в торговой точке обнаружено 167 шуб.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российский Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».