24.03.2017 07:13

В Санкт-Петербурге 25 марта будет открыт первый магазин Porta 9. В нем представлены Jeffrey Campbell, Steve Madden, Senso, собственный обувной бренд Portal и другие, говорится в сообщении компании.

Как сообщила руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге Юлия Корчемная, этот магазин станет единственным в городе мультибрендовым обувным пространством с настолько нестандартной концепцией и широким ассортиментом.

Тема коллекции сезона весна-лето 2017 – сказочный мир Страны Чудес; в ней представлены модели обуви из бархата, на платформе и с жемчужной отделкой. В коллекции преобладают глубокие цвета, актуальные благородные материалы и изящные декоративные элементы. В коллекции Portal присутствуют модели из велюра и кожи винных, синих и бирюзовых оттенков.

Средняя стоимость пары в летнем сезоне составит 8,5 тыс. руб. Магазин будет работать по адресу Литейный проспект, 59. Дебютный обувной концепт-стор Porta 9 был открыт в Москве в 2015 году.