15.03.2017 07:06

Fashion House Group начинает строительство аутлет-центра в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении компании. Открытие первой очереди проекта запланировано на 2018 год.

Это уже шестой проект компании, он расположен в 20 км от центра, 15 минут езды от аэропорта Пулково. Зона охвата аутлета включает более 5 млн человек. После завершения строительства всех запланированных очередей арендопригодная площадь аутлет-центра составит более 20 тыс. кв. м. Здесь разместятся 120 магазинов, в том числе широкий выбор премиальных брендов.

В результате запуска второго проекта в России, а также с учетом запланированного дальнейшего расширение московского аутлет-центра общий объем инвестиций компании в Россию достигнет 200 млн евро. «Россия остается ключевым рынком для Fashion House Group. Мы видим огромный потенциал для развития здесь своих новых проектов. Российские покупатели предъявляют все более высокие требования к качественному составу брендов, и местный рынок товаров премиум-сегмента демонстрирует ежегодный рост. В российской экономике наметился позитивный тренд и это обнадеживает всех инвесторов, - заявил Патрик Ван Де Боше, управляющий директор Liebrecht &WooD Group (материнская компания Fashion House Group).