Открытие реконструированного магазина Uniqlo в петербургской «Галерее» состоится 20 октября, сообщает компания.

Площадь торгового пространства была расширена и теперь составляет около 2 000 кв. м. Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера магазина. Впервые в России появилась световая витрина, присущая ключевым магазинам Uniqlo в других странах, а фасад выполнен из искусственного камня. В центре магазина установлены дополнительная лестница, ведущая на второй этаж, и отдельная стена с мониторами, а также стеллаж с коллекцией одежды высотой в два этажа.

В программе мероприятий 20 октября – традиционное шоу японских барабанщиков, розыгрыш поездки на двоих в Японию и «Дерево Желаний». В дни открытия в магазине «Uniqlo Галерея» будет установлен корнер кофейни «Буше», где всех покупателей угостят свежим кофе в стаканчиках, дизайн которых был разработан художником Алексеем Курбатовым специально для Uniqlo.

Помимо прочего, 20 октября в продаже появится новая линия Uniqlo U сезона осень-зима 2017. Это уже третья коллекция, созданная командой парижского проектно-исследовательского центра Uniqlo под руководством его Креативного директора Кристофа Лемера (Christophe Lemaire).

В поддержку открытия «Uniqlo Галерея» бренд представил локальную кампанию «Вдохновение города». Ее участниками стали близкие по духу Uniqlo лидеры в области искусства и творчества: актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, создатель школы ЗОЖ Татьяна Рыбакова, первый солист балета Мариинского театра Андрей Ермаков и стрит-артист, руководитель проекта Hood Graff Артем Бурж.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.