Выставка «Ювелирные ряды» стартует 16 ноября в новом петербургском выставочном центре «Гагарин» и будет работать до 19 ноября, сообщают организаторы.

Открытие выставки совпадает с открытием самого культурно-выставочного центра «Гагарин» на пересечении улицы Кузнецовской и проспекта Юрия Гагарина.

Организаторы центра – не новички в бизнесе. Долгое время компания Art Explorer Group занимается проведением культурно-массовых мероприятий, самое известное из которых – ювелирная выставка «Сокровища Петербурга» - сделало их экспертами и в ювелирной отрасли. Именно поэтому первым проектом на новой площадке станет выставка-продажа «Ювелирные ряды», которая соберет под крышей нового центра участников со всей страны.

Ассортимент составят разнообразные изделия из серебра, авторские работы и модная бижутерия.

Фотографии предоставлены организаторами.