Новости
НачалоНовостиВ Санкт-Петербурге открылся аутлет американского бренда Converse
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

В Санкт-Петербурге открылся аутлет американского бренда Converse

27.03.2017  11:16

Открытие аутлета Converse состоялось в середине марта в «Outlet Village Пулково», сообщает пресс-служба комплекса.

В аутлет-комплексе представлены классические и спортивные модели Converse, одежда и аксессуары.

Компанию Converse основал Маркус Миллс Конверс в 1908 году, и изначально она специализировалась на производстве обуви на резиновой подошве для всей семьи. В начале XX века Converse начали первыми создавать кеды для профессионального спорта. После вступления США во Вторую мировую войну Converse сменили ассортимент и стали производить обувь и одежду для армии. В послевоенное время по просьбе покупателей кроме традиционного черного цвета в линейке появились классические кеды белого цвета, а также продукция более ярких красок.Кеды стали любимой обувью детей и молодежи, а также символом молодых бунтарей 50-х годов. Мальчики носили их с джинсами и футболками, а девочки – с юбками, свитерами и гольфами.

Фотография предоставлена пресс-службой «Outlet Village Пулково».

Просмотров: 34
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1270 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте