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В Санкт-Петербурге открылся аутлет немецкого бренда JOOP!
19.01.2017 10:19
Новый магазин марки JOOP! расположился в аутлет-комплексе «Outlet Village Пулково», сообщает компания.
В «Outlet Village Пулково» представлены коллекции мужской и женской одежды JOOP!, а также очки, украшения, аксессуары, изделия из кожи, обувь и парфюмерия.
Основатель бренда JOOP! – немецкий дизайнер и журналист моды Вольфганг Йооп. Марка была зарегистрирована в 80-х годах XX века и очень быстро набрала популярность благодаря яркости и провокационности моделей. Это отчасти подчеркивалось написанием названия с восклицательным знаком заглавными буквами, что призвано символизировать «энергию и величие».
Интересно, что компания предоставляет только эскизы и лицензии на изделия, начиная с чулочно-носочных и заканчивая ювелирными, и не занимается производством товаров.
«Каждая моя коллекция является социально значимой работой и опирается на глобальное сочетание этнического и культурного влияния», - говорил Вольфганг Йооп.
Фотография предоставлена компанией.
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