Новый магазин марки JOOP! расположился в аутлет-комплексе «Outlet Village Пулково», сообщает компания.

В «Outlet Village Пулково» представлены коллекции мужской и женской одежды JOOP!, а также очки, украшения, аксессуары, изделия из кожи, обувь и парфюмерия.

Основатель бренда JOOP! – немецкий дизайнер и журналист моды Вольфганг Йооп. Марка была зарегистрирована в 80-х годах XX века и очень быстро набрала популярность благодаря яркости и провокационности моделей. Это отчасти подчеркивалось написанием названия с восклицательным знаком заглавными буквами, что призвано символизировать «энергию и величие».

Интересно, что компания предоставляет только эскизы и лицензии на изделия, начиная с чулочно-носочных и заканчивая ювелирными, и не занимается производством товаров.

«Каждая моя коллекция является социально значимой работой и опирается на глобальное сочетание этнического и культурного влияния», - говорил Вольфганг Йооп.

Фотография предоставлена компанией.