Торжественное открытие бутика Bella Potemkina в Северной столице состоялось в минувшие выходные, сообщается в пост-релизе компании.

Атмосферу мероприятия на протяжении всего вечера создавали блогер и ведущая Мария Миногарова, а также dj Эва Вострокнутова.

Основательница бренда Белла Потемкина появилась на красной ковровой дорожке в футуристичном платье цвета металлик из новой коллекции, лично поприветствовала всех гостей и поздравила с открытием первого фирменного бутика в Санкт-Петербурге: «Хочу признаться в любви этому замечательному городу! Питер — невероятно красивый, гармоничный, хранящий богатые культурные и архитектурные традиции нашей страны. Здесь я вдохновляюсь, здесь особенно остро ощущается желание творить! Я счастлива, что фирменный бутик Bella Potemkina открывается в Петербурге именно сейчас, в преддверии Нового года, когда предвкушение праздничного волшебства витает в воздухе. Я рада поделиться частичкой красоты, роскоши и шика, которые мы создаем для наших великолепных Богинь. Уверена, что здесь, в прекрасной и самобытной Северной Столице, нас ждёт большое интересное будущее».

Вместе с владелицей бутика Рози Куденковой Белла Потемкина перерезала символичную красную ленточку.

В ближайших планах дизайнера Bella Potemkina – расширение бизнеса и открытие новых бутиков в городах России и стран Ближнего Зарубежья.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

