Новый магазин косметической продукции Dermosil открылся в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» в начале марта, сообщает пресс-служба ТРЦ.

Компания арендовала торговое помещение площадью 25 квадратных метров, расположенное в центральном атриуме на первом этаже комплекса. Магазин Dermosil в ТРЦ «Питерлэнд» стал четвертым по счету, открывшимся в Санкт-Петербурге с 2015 года, когда сеть вышла на российский рынок. На данный момент фирменные магазины Dermosil представлены только в Северной столице, торговля в других регионах осуществляется через интернет-магазин.

«Нам было важно открыть очередную торговую точку сети на севере города, охватив крупнейший район Петербурга. «Питерлэнд» на наш взгляд подходит для нашей марки наилучшим образом по своей концепции и локации,- комментирует менеджер по маркетингу Dermosil Анна Меньшакова. – Имея «своего» покупателя мы не прогнозируем конкуренции с уже существующими в торговом центре магазинами косметики». На данный момент в ТРЦ «Питерлэнд» линейка косметики представлена магазинами «Л’Этуаль» и «МАС».

ООО «Дермосил» входит в группу Dermoshop (Финляндия) и является официальным представительством компании на территории Российской Федерации. Марка Dermosil была основана в 1988 году в Финляндии. Косметика разработана специально для северного климата и северного типа кожи.

Фотография предоставлена пресс-службой ТРЦ «Питерлэнд».