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В Санкт-Петербурге открылся первый аутлет Guess

09.12.2016  23:59

В «Outlet Village Пулково» в начале декабря начал свою работу аутлет-магазин марки Guess, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом магазине представлены коллекции одежды, сумок и аксессуаров от братьев Марчиано.

В 1980-е спрос на джинсовую одежду стал резко падать, люди не воспринимали ее как современный атрибут. Но братьям Марчиано удалось навсегда изменить восприятие покупателям джинсы, создав в 1981 году первую коллекцию Guess. Они сумели доказать всему миру, что из денима можно создавать не только комфортную повседневную одежду, но и яркие дизайнерские вещи. Первые коллекции Guess были яркими и живыми, наполненными невероятной легкостью и привнесли в американскую джинсовую моду долю европейского стиля.

Сейчас Guess — это глобальный бренд и икона целого поколения. Коллекции рассчитаны на молодых людей и девушек, любящих яркую и красивую жизнь. Девушка Guess — стильная, сексуальная и дерзкая. Мужские же коллекции выдержаны в стиле street-casual.

Фотографии предоставлены компанией.

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