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В Санкт-Петербурге открылся первый аутлет Guess
09.12.2016 23:59
В «Outlet Village Пулково» в начале декабря начал свою работу аутлет-магазин марки Guess, сообщается в пресс-релизе компании.
В новом магазине представлены коллекции одежды, сумок и аксессуаров от братьев Марчиано.
В 1980-е спрос на джинсовую одежду стал резко падать, люди не воспринимали ее как современный атрибут. Но братьям Марчиано удалось навсегда изменить восприятие покупателям джинсы, создав в 1981 году первую коллекцию Guess. Они сумели доказать всему миру, что из денима можно создавать не только комфортную повседневную одежду, но и яркие дизайнерские вещи. Первые коллекции Guess были яркими и живыми, наполненными невероятной легкостью и привнесли в американскую джинсовую моду долю европейского стиля.
Сейчас Guess — это глобальный бренд и икона целого поколения. Коллекции рассчитаны на молодых людей и девушек, любящих яркую и красивую жизнь. Девушка Guess — стильная, сексуальная и дерзкая. Мужские же коллекции выдержаны в стиле street-casual.
Фотографии предоставлены компанией.
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