27.07.2017 21:21

Экспозиция «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История», которая откроется в субботу в Санкт-Петербурге, охватывает период от эпохи неолита до наших дней, сообщает пресс-служба музея.

В субботу, 29 июля, в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге начнет работу выставка «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История». В экспозиции будут представлены образцы изделий из ткани, начиная с 3-его тысячелетия до нашей эры и до XX века. Географический охват коллекций также широк и включает Европу, Азию, Индию и др.

Экспозиция «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История» позволит посетителям узнать о взаимосвязи текстильных технологий и орнаментаций разных стран.

К выставке подготовлен иллюстрированный буклет, составленный старшим научным сотрудником отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Татьяной Лехович.

Закроется экспозиция 15 октября.