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В Санкт-Петербурге отрылась выставка войлока и батика, приуроченная к Году экологии

07.08.2017  07:10

В выставочном зале Sky Cube Ломоносовского городского дома культуры открылась выставка работ декоративно-прикладного искусства «Эта прекрасная планета», посвященная Году экологии в России.

На выставке представлены работы, выполненные в различных техниках: пастель, масло, акрил, художественный текстиль (войлок, батик), сообщает администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга. Авторы работ – ученики студии декоративно-прикладного творчества «Лавка мастеров», а также члены Творческого союза мастеров по войлоку.

Главным идейным вдохновителем выставки является руководитель студии ДПТ «Лавка мастеров» дома культуры – Ольга Иванова – член Союза художников-педагогов, участник многочисленных выставок Союза художников Санкт-Петербурга. Её работы находятся в частных собраниях, как в России, так и за рубежом.

Выставка продлится до 17 августа. Адрес: Дворцовый пр., 12/8, тел.: 573-97-85.

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