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В Санкт-Петербурге подвели итоги работы fashion-индустрии за 2016 год
13.12.2016 14:38
Мероприятие St.Petersburg Fashion Week Overview 2016 состоялось 3 декабря в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума на Новой сцене Александринского театра под патронажем Fashion Syndicate, сообщают организаторы.
В рамках St.Petersburg Fashion Week Overview 2016 прошли закрытые гала-показы петербургских дизайнеров и брендов для СМИ, блогеров, профессионалов фэшн-сообщества и vip-персон. В рамках сотрудничества Синдиката моды с правительством Санкт-Петербурга и государственными учреждениями в сфере моды и дизайна состоялся круглый стол, посвященный актуальной теме «Мода и культура».
Спикерами выступили:
Большое внимание спикеры уделили вопросу обучения и профессиональным навыкам молодых дизайнеров, образовательным курсам, на которых преподаватели из Франции и других стран делятся своими знаниями и опытом, что позволяет качественно повысить уровень грамотности и культуру студентов. Также шла речь о государственной поддержке начинающих дизайнеров, проблеме коммуникации дизайнеров с пост-продакшн и СМИ.
Дизайнеры-участники:
В сезоне весна-лето 2017 было представлено более 20 коллекций участников. Начинающие дизайнеры, показы студентов, ведущие дизайнеры из разных городов России, а также международные известные дизайнеры заполнили расписание сезона и показали свои коллекции на основной локации SPbFW — Новой сцене Александринского театра. Более десяти тысяч публикаций в социальных сетях по хэштегу #spbfw. Мероприятия посетило более 20 тысяч гостей и более 400 представителей: СМИ, блогеров и байеров. Совместно с официальным партнером Mod’Art St.Petersburg, была проведена насыщенная образовательная программа, по результатам которой слушатели, успешно прошедшие тестирование, получили сертификат об окончании курса. Также в рамках SPbFW был проведено мероприятие — Grand Fashion Shopping.
Фотографии предоставлены организаторами.
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