Мероприятие St.Petersburg Fashion Week Overview 2016 состоялось 3 декабря в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума на Новой сцене Александринского театра под патронажем Fashion Syndicate, сообщают организаторы.

В рамках St.Petersburg Fashion Week Overview 2016 прошли закрытые гала-показы петербургских дизайнеров и брендов для СМИ, блогеров, профессионалов фэшн-сообщества и vip-персон. В рамках сотрудничества Синдиката моды с правительством Санкт-Петербурга и государственными учреждениями в сфере моды и дизайна состоялся круглый стол, посвященный актуальной теме «Мода и культура».

Спикерами выступили:

Никита Кондрушенко — художественный руководитель St.Petersburg Fashion Week, председатель Наблюдательного совета Fashion Syndicate St.Petersburg, главный редактор журнала Dress Code magazine.

Николай Яковлев — первый заместитель директора СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».

Сергей Хромченков — владелец, креативный директор fashion-холдинга Fabric Fancy. Почетный член совета Fashion Syndicate St.Petersburg.

Ольга Калашникова — историк искусства, кандидат наук, руководитель направления МВА «Менеджмент в индустрии моды и роскоши» Mod’Art St.Petersburg. Доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица (Мухинское училище). Член Наблюдательного совета Fashion Syndicate St.Petersburg.

Владимир Бухинник — преподаватель на кафедре «Дизайн костюма» в Санкт-Петербургском институте дизайна и декоративно-прикладного искусства, доцент, художник, модельер, ведущий теле- и радиопрограмм о моде. Почетный член совета Fashion Syndicate St.Petersburg.

Никита Калинцев — руководитель управления по работе с кластерами Центра кластерного развития Санкт-Петербурга (Технопарк Санкт-Петербурга).

Жукова Анна — доцент кафедры рекламы и связей с общественностью. Преподает дисциплины: теория и практика связей с общественностью в сфере дизайна и моды и основы маркетинга. Директор fashion-лаборатории CultCommunication. Также проводит проекты по продвижению молодых российских дизайнеров.

Прохорович Елена — старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью. Преподает дисциплины: основы интегрированных коммуникаций; основы рекламы; филологическое обеспечение профессиональной коммуникации — все, с уклоном в сфере модной индустрии.

Большое внимание спикеры уделили вопросу обучения и профессиональным навыкам молодых дизайнеров, образовательным курсам, на которых преподаватели из Франции и других стран делятся своими знаниями и опытом, что позволяет качественно повысить уровень грамотности и культуру студентов. Также шла речь о государственной поддержке начинающих дизайнеров, проблеме коммуникации дизайнеров с пост-продакшн и СМИ.

Дизайнеры-участники:

Бутик меха Elpidio Loffredo

Бренд авторской парфюмерии YanFrolof Perfumer

В сезоне весна-лето 2017 было представлено более 20 коллекций участников. Начинающие дизайнеры, показы студентов, ведущие дизайнеры из разных городов России, а также международные известные дизайнеры заполнили расписание сезона и показали свои коллекции на основной локации SPbFW — Новой сцене Александринского театра. Более десяти тысяч публикаций в социальных сетях по хэштегу #spbfw. Мероприятия посетило более 20 тысяч гостей и более 400 представителей: СМИ, блогеров и байеров. Совместно с официальным партнером Mod’Art St.Petersburg, была проведена насыщенная образовательная программа, по результатам которой слушатели, успешно прошедшие тестирование, получили сертификат об окончании курса. Также в рамках SPbFW был проведено мероприятие — Grand Fashion Shopping.

Фотографии предоставлены организаторами.