Мероприятия Art of Fashion будут проходить 17-29 октября в ТРЦ «Галерея», сообщают организаторы.

Фестиваль моды и искусства Art of Fashion «призван представить современную модную индустрию, как часть мирового культурного фона новейшей истории, в которой мода и искусство развиваются в непрерывной идеологической связке». Фестиваль расскажет о свежих фэшн-тенденциях через срез всего самого актуального в городской среде: перформансы, инсталляции, видео-арт, кино, лекции и подиумные шоу.

10-дневная программа фестиваля Art of Fashion включает в себя пять тематических направлений, всесторонне раскрывающих актуальные производные тандема Art +Fashion.

Первым соприкосновением с фестивалем станет проект Public Art. На площади перед входом в торговый центр будут установлены световые интерактивные инсталляции в стиле поп-арт. Авторы проекта – московская креативная продакшн-студия FFDigest под руководством куратора фэшн- и видео-арт проектов – Марией Пудан.

В атриумах «Галереи» будут выстроены корнеры-витрины 4-х авангардных российских дизайнеров-перфомансионистов: Turbo Yulia, Roma Ermakov, Venera Kazarova, Varenye Organizm. Авторы арт-объектов покажут свое видение взаимодействия моды и современного искусства.

Тема аудио-визуального искусства будет продолжена в Video Art инсталляции (20 – 29 октября), автором которой выступит дуэт московских архитекторов и декораторов Freak Fabrique, широко известный своими декораторскими работами на фестивалях Present Perfect, Arma 17, Outline, Kazantip и др.

Территория Южного Атриума ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение недели каждый день будут проходить мероприятия в рамках 3 тематических блоков фестиваля (20 – 29 октября):

Public Talk – образовательный блок, где будут подняты наиболее актуальные темы о процессе взаимопроникновения моды и искусства. Ведущие российские специалисты и лидеры мнений в области визуальных коммуникаций и маркетинга соберутся в одном месте, чтобы осветить различные грани глобального тренда Art + Fashion, поделятся личным опытом на примере шоу-кейсов. Среди спикеров: Стас Башкатов (комьюнити Sila Sveta), видеоблогер и модель Саша Спилберг, основатель проекта Art Basement Георгий Шоргин и другие.

Fashion перформансы станут ярким аккордом каждого фестивального дня. Стилист Владимир Бордок представит шесть модных шоу, посвященных главным трендам предстоящего сезона. Все подиумные образы будут собраны из популярных марок одежды и аксессуаров, представленных в ТРЦ «Галерея».

Fashion Film Days – по окончании модного шоу пространство Южного Атриума преобразуется в кинотеатр, где состоится серия показов лучших фестивальных фэшн-фильмов и документального кино о выдающихся деятелях в сфере моды и искусства. В программе: Шорт лист Berlin Fashion Film Festival 2017, документальные ленты Vivienne Westwood: Do It Yourself!, «Диор и я» и другие.

Вход на мероприятие осуществляется по предварительной online регистрации: http://aof.galeria.spb.ru. Регистрация открывается 13 октября 2017, количество мест ограничено.

Фотография предоставлена организаторами.