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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль моды и искусства Art of Fashion
13.10.2017 08:41
Мероприятия Art of Fashion будут проходить 17-29 октября в ТРЦ «Галерея», сообщают организаторы.
Фестиваль моды и искусства Art of Fashion «призван представить современную модную индустрию, как часть мирового культурного фона новейшей истории, в которой мода и искусство развиваются в непрерывной идеологической связке». Фестиваль расскажет о свежих фэшн-тенденциях через срез всего самого актуального в городской среде: перформансы, инсталляции, видео-арт, кино, лекции и подиумные шоу.
10-дневная программа фестиваля Art of Fashion включает в себя пять тематических направлений, всесторонне раскрывающих актуальные производные тандема Art +Fashion.
Первым соприкосновением с фестивалем станет проект Public Art. На площади перед входом в торговый центр будут установлены световые интерактивные инсталляции в стиле поп-арт. Авторы проекта – московская креативная продакшн-студия FFDigest под руководством куратора фэшн- и видео-арт проектов – Марией Пудан.
В атриумах «Галереи» будут выстроены корнеры-витрины 4-х авангардных российских дизайнеров-перфомансионистов: Turbo Yulia, Roma Ermakov, Venera Kazarova, Varenye Organizm. Авторы арт-объектов покажут свое видение взаимодействия моды и современного искусства.
Тема аудио-визуального искусства будет продолжена в Video Art инсталляции (20 – 29 октября), автором которой выступит дуэт московских архитекторов и декораторов Freak Fabrique, широко известный своими декораторскими работами на фестивалях Present Perfect, Arma 17, Outline, Kazantip и др.
Территория Южного Атриума ТРЦ «Галерея» преобразуется в мобильное мультифункциональное пространство, где в течение недели каждый день будут проходить мероприятия в рамках 3 тематических блоков фестиваля (20 – 29 октября):
Вход на мероприятие осуществляется по предварительной online регистрации: http://aof.galeria.spb.ru. Регистрация открывается 13 октября 2017, количество мест ограничено.
Фотография предоставлена организаторами.
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