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В Санкт-Петербурге пройдет Международная детская неделя моды International Kids Fashion Week

22.03.2017  09:35

International Kids Fashion Week будет проходить с 12 по 16 апреля 2017 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, сообщают организаторы.

В рамках Недели состоятся показы детской одежды в абсолютно разных стилях: от школьной формы до нарядных вечерних платьев. Участниками мероприятия станут дизайнеры детской одежды и магазины (бутики) детской одежды.

В рамках Недели свои коллекции представят дизайнеры и бренды из России, Белоруссии, Украины, Финляндии, Франции, Италии, и других стран.

На протяжении пяти дней гостей International Kids Fashion Week ждут:

  • подиумные показы новых коллекций;
  • мастер-классы для детей;
  • образовательная программа для детей;
  • фотосессии для детей и гостей Недели;
  • насыщенная шоу-программа;
  • вручение премии Kids Fashion Award и многое другое.

Организатором мероприятия выступает Продюсерский центр Максима Данилина.

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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