|
|
В Санкт-Петербурге пройдет Международная детская неделя моды International Kids Fashion Week
22.03.2017 09:35
International Kids Fashion Week будет проходить с 12 по 16 апреля 2017 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, сообщают организаторы.
В рамках Недели состоятся показы детской одежды в абсолютно разных стилях: от школьной формы до нарядных вечерних платьев. Участниками мероприятия станут дизайнеры детской одежды и магазины (бутики) детской одежды.
В рамках Недели свои коллекции представят дизайнеры и бренды из России, Белоруссии, Украины, Финляндии, Франции, Италии, и других стран.
На протяжении пяти дней гостей International Kids Fashion Week ждут:
Организатором мероприятия выступает Продюсерский центр Максима Данилина.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте