International Kids Fashion Week будет проходить с 12 по 16 апреля 2017 года в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости, сообщают организаторы.

В рамках Недели состоятся показы детской одежды в абсолютно разных стилях: от школьной формы до нарядных вечерних платьев. Участниками мероприятия станут дизайнеры детской одежды и магазины (бутики) детской одежды.

В рамках Недели свои коллекции представят дизайнеры и бренды из России, Белоруссии, Украины, Финляндии, Франции, Италии, и других стран.

На протяжении пяти дней гостей International Kids Fashion Week ждут:

подиумные показы новых коллекций;

мастер-классы для детей;

образовательная программа для детей;

фотосессии для детей и гостей Недели;

насыщенная шоу-программа;

вручение премии Kids Fashion Award и многое другое.

Организатором мероприятия выступает Продюсерский центр Максима Данилина.

Иллюстрация предоставлена организаторами.