Фестиваль концептуального арт-дизайна Concept Market пройдет 28 и 29 октября в планетарии Lumiere Hall, сообщают организаторы.

Concept Market собирает единовременно дизайнеров, шоу-румы и мультибрендовые магазины из разных городов России и Зарубежья. В мероприятии примут участие более 50 представителей концептуальной моды.

Помимо покупок, на Concept Market можно будет посетить специальные зоны:

Beauty Zone– это команда профессиональных стилистов и визажистов от Beauty партнера мероприятия «Рив Гош».

Style Service Zone – это профессиональная команда имидж-мейкеров, которая помогает гостям подобрать образ под настроение и сориентироваться в мире концептуальной моды. Консультации и шопинг-туры проводятся бесплатно.

Tattoo Concept Zone , где будут работать лучшие татуировщики Москвы и Петербурга.

Food&Bar.

В рамках мероприятия фонд «Подарок судьбы», фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным и член попечительского совета фонда певица Елка, запланировали благотворительную акцию. Каждый участник предоставит по одной вещи из коллекции, средства с продажи которых пойдут в пользу фонда.

Черной жемчужиной Concept Market станет показ коллекции от concept store Bad Design 139, моделями которого выступят клиенты магазина, в числокоторых входят: звезды, блогеры, представители fashion индустрии, а именно: Елка, Ольга Маркес, Марина Кацуба, Шура Кузнецова, Покрас и другие друзья магазина.

Вход на Concept Market свободный.

Иллюстрация предоставлена организаторами.