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В Санкт-Петербурге пройдет третий Concept Market
11.10.2017 15:36
Фестиваль концептуального арт-дизайна Concept Market пройдет 28 и 29 октября в планетарии Lumiere Hall, сообщают организаторы.
Concept Market собирает единовременно дизайнеров, шоу-румы и мультибрендовые магазины из разных городов России и Зарубежья. В мероприятии примут участие более 50 представителей концептуальной моды.
Помимо покупок, на Concept Market можно будет посетить специальные зоны:
В рамках мероприятия фонд «Подарок судьбы», фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным и член попечительского совета фонда певица Елка, запланировали благотворительную акцию. Каждый участник предоставит по одной вещи из коллекции, средства с продажи которых пойдут в пользу фонда.
Черной жемчужиной Concept Market станет показ коллекции от concept store Bad Design 139, моделями которого выступят клиенты магазина, в числокоторых входят: звезды, блогеры, представители fashion индустрии, а именно: Елка, Ольга Маркес, Марина Кацуба, Шура Кузнецова, Покрас и другие друзья магазина.
Вход на Concept Market свободный.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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